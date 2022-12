Após cobrança, Prefeitura inicia revitalização de ruas do Jd Petrópolis e justifica atraso

Secretaria de Obras salientou, no entanto, que o andamento do serviço dependerá das condições climáticas; veja a reportagem

Após cobrança e pressão nas redes sociais feita por moradores e por parte da imprensa local, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, iniciou os trabalhos de revitalização viária nas ruas do Jardim Petrópolis.





O serviço começou pelas ruas dos Coqueirais e das Macieiras, mas, segundo a Prefeitura, nos próximos dias as melhorias passarão por todas as ruas do bairro.





Na rua dos Coqueirais, a Prefeitura iniciou a implantação de infraestrutura de guias em alguns trechos e a fresagem, que é a remoção do antigo pavimento e acerto da base para aplicação da nova massa asfáltica. Já na rua das Macieiras a Prefeitura concluiu o recapeamento.





De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, o projeto de revitalização viária do Jardim Petrópolis está sendo executado por meio de convênio e o município aguardava a liberação dos recursos para dar início aos trabalhos.





Os recursos, segundo a pasta, foram liberados no dia 5 de dezembro. A Secretaria salientou que o andamento do serviço dependerá das condições climáticas uma vez que as chuvas podem atrapalhar o andamento do trabalho.