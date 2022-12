Os 12 nomes ligados a Bolsonaro que estarão no governo de Tarcísio em SP

Veja quem do governo Bolsonaro ganhou cargo em SP

Governador diplomado de SP, Tarcísio de Freitas. Foto: Depositphotos





O governador diplomado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reservou parte das secretarias e cargos das 23 pastas estaduais para nomes que já fizeram parte ou apoiadores do governo Jair Bolsonaro (PL).





Ao todo, são 12 indicações de nomes ligados ao atual presidente para secretarias de Tarcísio.





Arthur Lima (Casa Civil): já trabalhou com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura;





Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital): presidente da Petrobras, sendo a quarta indicação de Bolsonaro para a estatal;





Guilherme Afif (Projetos Estratégicos): ex-assessor de Paulo Guedes, atual ministro da Economia de Bolsonaro, e coordenador da equipe de transição de Tarcísio;





Jorge Luiz Lima (Desenvolvimento Econômico): ex-assessor especial de Paulo Guedes;





José Vicente Santini (Chefe do escritório de representação em Brasília): ex-assessor especial de Bolsonaro, ele foi exonerado por usar avião da FAB para viagem oficial;





Lucas Ferraz (Assuntos Internacionais): atual secretário de Comércio Exterior, do Ministério da Economia;





Natália Resende (Transportes): é procuradora federal da AGU (Advocacia Geral da União) e foi consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou com Tarcísio;





Rafael Benini (Projetos e Investimentos): nome técnico de Tarcísio, foi diretor de controle econômico e financeiro da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), e trabalhou com Paulo Guedes;





Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento): é ex-assessor especial e braço direito de Paulo Guedes;





Sonaira Fernandes (Políticas para Mulheres): do Republicanos, foi vereadora e ex-assessora de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro.





Guilherme Derrite (Segurança Pública): ex-policial militar com passagem pelas Rota da PM e com forte ligação com a família do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele participou ativamente da campanha pela reeleição do presidente e o acompanhou em diversas agendas. Ele é formado em direito e oficial da reserva da PM.





Marcello Streifinger (Administração Penitenciária): Streinfinger foi chefe do Centro de Operações da Polícia Militar entre 2017 e 2020 e é um nome ligado ao deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite (PL-SP), futuro secretário da Segurança Pública de São Paulo.





Outro ponto que vale destacar é que nenhum nome do PSDB foi indicado para ocupar as pastas, o que marca o fim da era tucana no governo de SP.





Com informações do UOL