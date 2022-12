Rua esburacada no Jd. Petrópolis traz problemas para moradores; VEJA FOTOS

Secretaria de Obras de Cotia informou que iniciou os serviços de recapeamento na via, mas imagens enviadas para a reportagem nesta quinta-feira (8) mostram o contrário

Situação da rua dos Coqueirais, em Cotia. Imagem encaminhada ao Cotia e Cia





A Coluna Fala Cidadão, do Cotia e Cia, vem recebendo há semanas reclamações de moradores do Jardim Petrópolis, em Cotia, referente à situação que se encontra a rua dos Coqueirais. Segundo informações recebidas pela Coluna, há um condomínio sendo construído na região e a via precisou ser recortada para passar canos e tubulações.





“Porém, isso já tem tempo e não houve reparos. Os carros enfrentam dificuldades para transitar, é perigoso ocorrer colisões, já que muitos veículos precisam desviar pela contramão e diversos carros já tiveram pneus furados, rodas amassadas, entre outros danos por causa desse transtorno, sem contar os riscos que os pedestres estão correndo devido essa situação”, relatou uma moradora do bairro.





À princípio, alguns moradores acharam que a obra era da Sabesp, mas o Cotia e Cia apurou junto à Companhia que nos mandou a seguinte nota:





“A Sabesp informa que as obras citadas não são realizadas pela Companhia. Após vistoria técnica, constatou-se que se trata de obras de empreendimento imobiliário. A Sabesp ressalta, ainda, que a reposição do asfalto e responsabilidade sobre a obra é do executor no trecho que compreende as Ruas dos Coqueirais, Rua das Damasqueiras, Rua das Morangueiras e Rua Domingues Aparecida de Jesus.”





O QUE DIZ A SECRETARIAS DE OBRAS DE COTIA





Entramos em contato com a Secretarias de Obras e Infraestrutura de Cotia para relatar o problema. Em nota enviada nesta quarta-feira (7), a pasta informou que “já iniciou os serviços de recapeamento de todas ruas do Jardim Petrópolis”.





No entanto, nesta quinta-feira (8), a reportagem fez contato novamente com os moradores do local que negaram a informação da secretaria. “Estou aqui na rua dos Coqueirais. Está do mesmo jeito. Eles não fizeram absolutamente nada, infelizmente”, disse uma outra moradora.





E, para comprovar sua fala, ela enviou fotos ao Cotia e Cia. Veja abaixo:





Fotos foram encaminhadas na tarde desta quinta-feira (8)

Novamente procuramos a Secretaria de Obras para esclarecer o que aconteceu e aguardamos retorno.