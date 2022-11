Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Osasco e mais 21 cidades de SP

Confira a lista dos municípios com as datas e os horários divulgados pelo site da empresa

Foto: Divulgação





A magia do Natal está no ar e a já tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola começou a desfilar pelas ruas das cidades brasileiras. Neste ano, serão mais de 60 cidades, em sete estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.





Segundo a Coca-Cola, o trajeto inteiro será conduzido por uma dupla feminina, para reafirmar a presença e o protagonismo das mulheres na empresa. Na boleia dos caminhões Actros, da Mercedes-Benz, elas levarão a magia do Natal aos quatro cantos do país.





Pelo estado de São Paulo, a caravana já passou pelas cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto. Hoje (14), passará pelo município de Regente Feijó.





Confira abaixo a lista das cidades do Estado de SP por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola passará





Americana 17/11, A partir de 20h30





Bauru - 16/11, A partir de 19h





Campinas - 20/11, A partir de 20h30





Cosmópolis - 17/11, A partir de 18h





Cubatão - 06/12, A partir de 18h





Guarulhos - 21/11, A partir de 17h





Indaiatuba - 20/11, A partir de 18h





Jundiaí - 19/11, A partir de 18h30





Marília - 15/11, A partir de 17h30





Mogi das Cruzes - 24/11, A partir de 19h





Osasco - 21/11, A partir de 20h45





Praia Grande - 06/12, A partir de 20h





Presidente Prudente - 14/11, A partir de 20h30





Regente Feijó - 14/11, A partir de 18h





Santo André - 22/11, A partir de 20h30





Santos - 07/12, A partir de 20h





São Bernardo do Campo - 23/11, A partir de 19h





São Caetano do Sul - 22/11, A partir de 18h





São José dos Campos - 05/12, A partir de 19h





São Paulo - 25/11, A partir de 19h





São Vicente - 07/12, A partir de 19h30





Sumaré - 18/11, A partir de 19h