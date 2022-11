UBS do Atalaia estende horário de funcionamento para aplicação de todas as vacinas

Serão aplicados os imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, além da vacina contra a Covid-19; veja os dias o os horários

Foto: Alexandre Rezende

A Secretaria de Saúde de Cotia informou que, entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro, a sala de vacina da UBS do Atalaia vai funcionar das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira (exceto dias 14 e 15/11, ponto facultativo e feriado nacional, respectivamente) para aplicação de todos os imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, além da vacina contra a Covid-19 (todas as doses).





Serão atendidas pessoas de todas as idades, tanto para vacinação de rotina quanto para atualização da caderneta.





“O Brasil enfrenta uma evasão vacinal assustadora que expõe pessoas de todas as idades a doenças que estavam erradicadas, como a gravíssima paralisia infantil. Teremos esta ampliação no horário, na UBS do Atalaia, que fica ao lado da UPA, para atender o maior número de pessoas possível”, disse o titular da Saúde, Magno Sauter.





Nas demais UBS’s, o horário de vacinação segue normal, sendo que as vacinas contra a Covid-19 são aplicadas das 9h às 15h. Para se vacinar, basta comparecer à UBS com documento oficial com foto, CPF (na ausência, levar cartão SUS) e a caderneta de vacinação (para as crianças é obrigatório).