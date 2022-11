Veja como fica o expediente nas repartições públicas de Cotia no feriado da semana que vem

Dia 14 é ponto facultativo e dia 15 feriado nacional





Em função do ponto facultativo de segunda-feira (14 de novembro) e do feriado nacional da Proclamação da República (15 de novembro), as repartições públicas municipais de Cotia não terão expediente.





Funcionarão apenas os serviços essenciais como Pronto Atendimentos (PA’s), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a segurança (GCM).





O Centro Integrado Tributário (CIT) de Cotia, no entanto, funcionará em esquema de plantão na segunda-feira (14), das 9h às 16h.





A cobrança do estacionamento rotativo (zona azul) estará normal no dia 14 e estará suspensa no dia 15 (feriado).