Hospital de Cotia está entre as melhores unidades públicas de saúde do Brasil

Premiado, hospital foi bem avaliado pelos usuários e se destacou pela qualidade e segurança oferecidas aos pacientes; veja a lista das unidades premiadas

Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução





O Hospital Regional de Cotia está entre os 40 hospitais públicos do país considerados mais eficientes e bem avaliados pelos usuários. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde. Das 40 unidades, 16 são da gestão estadual.





Em primeiro lugar no ranking do “Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil” está o Hospital Estadual de Sumaré, na região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Campinas, seguido do Hospital Geral de Itapecerica da Serra e do Hospital Estadual de Diadema, ambos na região do DRS da Grande São Paulo.





Além do Hospital de Cotia, ainda estão na lista dos melhores hospitais o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital Estadual Mário Covas, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Regional de Jundiaí, Hospital Regional de São José dos Campos, Hospital Regional de Sorocaba “Dr. Adib Domingos Jatene”, Hospital Geral de Itapevi, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Estadual Sapopemba e Hospital Geral do Grajaú.





O prêmio é uma iniciativa do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES) e Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhece as instituições hospitalares do SUS consideradas mais eficientes, bem avaliadas pelos usuários e que se destacam pela qualidade e pela segurança oferecida aos pacientes.





Foram reconhecidos os hospitais públicos que possuem atendimento 100% financiado pelo SUS. As instituições premiadas possuem diferentes formatos de gestão e estão localizados em 11 diferentes estados do país. Ao todo, foram avaliados 136 hospitais públicos do Brasil.