Os 'Crias de Cotia' convocados para a Copa do Mundo 2022

Tite divulgou ontem (7) a lista dos convocados da seleção brasileira; confira





O São Paulo Futebol Clube teve quatro crias de Cotia convocados por Tite para a Copa do Mundo de 2022. No grupo dos 26 atletas estão o goleiro Ederson, o defensor Eder Militão, o volante Casemiro e o atacante Antony.

Os quatro atletas nasceram para o futebol nas categorias de base de Cotia, mas somente Militão, Casemiro e Antony atuaram como profissionais. Ederson saiu ainda no processo de formação.

CONVOCAÇÃO

O técnico Tite divulgou, nesta segunda-feira (7), na sede da CBF, no Rio, a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo dia 20, no Qatar.

Ao todo, o treinador chamou 26 jogadores, um número maior que os habituais 23 devido ao contexto da pandemia da covid-19 e das cinco substituições autorizadas pela Fifa.

Confira os convocados

Goleiros

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras





Laterais

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Daniel Alves - Pumas

Alex Telles - Sevilla





Zagueiros

Militão - Real Madrid

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Bremer - Juventus





Meio-campistas

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Paquetá - West Ham

Everton Ribeiro - Flamengo





Atacantes

Neymar - PSG

Vinicius Júnior - Real Madrid

Antony - Manchester United

Rodrygo - Real Madrid

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham

Pedro - Flamengo

Gabriel Jesus - Arsenal

Gabriel Martinelli - Arsenal