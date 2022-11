Shopping em Cotia anuncia vagas de emprego; veja como se candidatar

Todos os currículos são direcionados aos lojistas de acordo com as necessidades das marcas

Shopping Granja Vianna. Foto: Divulgação





(CLIQUE AQUI). O Shopping Granja Vianna está se preparando para o aquecimento de vendas de fim de ano e recebe currículos de quem está em busca de vagas temporárias ou mesmo efetivas nas lojas do empreendimento. Os interessados devem se candidatar para as vagas diretamente no site





Todos os currículos são direcionados aos lojistas de acordo com as necessidades das marcas. Mas atenção: o Shopping Granja Vianna alerta que não pede nenhum depósito ou pagamento de qualquer valor para reservar vagas ou direcionar currículos e somente esse é o contato oficial do empreendimento.





O Shopping Granja Vianna reúne mais de 130 lojas dos segmentos de Moda, Saúde e Bem-Estar, Moda Casa, Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Acessórios, Lazer, Gastronomia e Serviços.