Itapevi começa a instalar lixeiras subterrâneas na cidade; veja como funciona

#Sustentabilidade: Lixo ficará armazenado em um contêiner que será retirado do local por meio de um guindaste acoplado ao caminhão de lixo específico para este recolhimento; veja mais detalhes:

Foto: Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi começou a instalar as primeiras lixeiras subterrâneas na região central da cidade. Os equipamentos em contêineres têm capacidade de armazenar, em cada um, 5 mil litros, tornando a coleta de resíduos mais eficiente.





As lixeiras começaram a ser instaladas em setembro e estão localizadas nos seguintes pontos: duas na Praça 18 de Fevereiro, duas na Praça Carlos de Castro e duas na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Viaduto José dos Santos Novaes. Em breve mais duas serão disponibilizadas na Avenida Cesário de Abreu próximo à Rua Clara Coluzzo Piazza.





“São dispositivos que ficam sob o solo, tendo como canal de ligação entre o piso e o subsolo um duto em inox com tampa. Para descartar o lixo, o munícipe abrirá a tampa e colocará seu lixo na respectiva boca. O lixo ficará armazenado em um contêiner que será retirado do local por meio de um guindaste acoplado ao caminhão de lixo específico para este recolhimento”, detalhou a Prefeitura.





Além de serem mais higiênicas, os dispositivos não ocupam espaços físicos como os contêineres atuais. “Com a novidade, a população terá seu lixo mais organizado, sem que os sacos sejam manipulados por animais e rasgados e a coleta será toda mecanizada”, detalhou.





Segundo a gestão municipal, este investimento faz parte da nova política de contratação de toda a coleta de resíduos do município. A construção e instalação das novas lixeiras são de responsabilidade da “Mais Itapevi SPE”, empresa contratada para coleta dos resíduos na cidade. Os trabalhos foram acompanhados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.





As lixeiras são feitas de contêineres especiais em PVC, com concreto e tampa metálica. As vantagens deste tipo de armazenamento são o mantimento do lixo ficar isolado e bem guardado, além do resultado urbanístico. Outro grande benefício é diminuir os problemas como entupimento de bueiros, que ficam cheios de garrafas pets, copos, sacos, etc, o que acelera os efeitos danosos provocados pelas enchentes.





Com a novidade, haverá também a diminuição das viagens de caminhões de coleta por conta da grande capacidade de armazenamento de detritos garantida pelas lixeiras. Ou seja, polui-se menos e realiza-se melhor reaproveitamento do lixo, bem como reduz o mau cheiro.