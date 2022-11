Por dentro do shopping na Estrada de Caucaia; FOTOS

Cotia e Cia teve acesso às imagens que mostram as instalações do novo empreendimento

São 32,6 mil metros quadrados de área construída; mais de 144 lojas, além de 20 quiosques; 800 vagas de estacionamento; cinema, supermercado, praça de alimentação com 14 fast foods e até um campo de mini golfe.

Estamos falando do, que está sendo construído à beira da Estrada de Caucaia do Alto, na altura do bairro do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista, próximo à divisa com Cotia.