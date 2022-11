Saúde de Cotia promove ações com foco na saúde do homem no mês de novembro

Medida busca sensibilizar e conscientizar os homens sobre a importância de manter em dia os cuidados com a própria saúde e do diagnóstico precoce do câncer de próstata; veja





Foto: Alexandre Rezende





Durante todo o mês de novembro, a coordenação da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Cotia intensificará as ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida faz parte da Campanha Novembro Azul que busca sensibilizar e conscientizar os homens sobre a importância de manter em dia os cuidados com a própria saúde e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.





No dia 19 de novembro (sábado) está previsto o ‘Dia D’ da campanha, que acontecerá das 9h às 14h, nas UBSs Caucaia, Atalaia, Portão e Arco-Íris com palestras educativas abordando o câncer de próstata, serão ofertadas consultas de enfermagem, testes rápidos de HIV e Sífilis (para os pacientes elegíveis), vacinação, avaliação antropométrica (peso x altura) e solicitação de exame de PSA (para homens com idade a partir de 40 anos).





Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do de pele não-melanoma). Dados apontam que o risco de um homem ter câncer de próstata diagnosticado ao longo da vida é de 16%.





“Culturalmente, o homem vai menos ao médico do que as mulheres, mas tão importante quanto os exames preventivos na mulher, são os exames que diagnosticam precocemente o câncer de próstata nos homens, por exemplo. Por isso [a campanha] o Novembro Azul convida os homens a se atentarem à saúde e, não só em novembro, mas a qualquer época do ano, procurarem a UBS mais próxima e realizarem os exames preventivos”, disse Magno Sauter, titular da Saúde.





O secretário também reforçou a necessidade de acompanhamento periódico com um profissional da saúde para verificar glicemia, colesterol, pressão arterial, entre outros. “Estes acompanhamentos podem prevenir doenças graves, como infarto, AVC, e até a morte”, alertou Sauter.