Bandidos furtam ambulância em Vargem Grande, mas veículo quebra e eles vão presos

Ambulância foi furtada de dentro do pátio do Samu; veja a reportagem

Foto: Polícia Militar de Indaiatuba

Dois criminosos furtaram uma ambulância de dentro do pátio do Samu, em Vargem Grande Paulista, na madrugada desta segunda-feira (7). Pela manhã, a ambulância foi encontrada e eles foram presos em Indaiatuba, interior de São Paulo. O veículo estava no km 48 da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado.





No local, dois homens, um de 25 e outro de 22 anos, foram abordados ao lado do veículo, e tentaram fugir a pé. Ao serem questionados, admitiram o furto. Eles já têm passagem pela polícia. Para retirada da ambulância até a delegacia, foi solicitado apoio da concessionária Colinas.





O FURTO





De acordo com o portal São Roque Notícias, os dois adentram o acesso de emergência no Pronto Atendimento de Vargem Grande Paulista e, após revirar o local, encontraram as chaves da ambulância do Samu, único veículo disponível para esse tipo de atendimento na cidade.





A equipe do Samu relatou que, além da ambulância, eles ainda levaram alguns pertences de funcionários que encontraram no local.





Durante a troca de plantão, por volta das 6h, os servidores perceberam a falta da ambulância e, ao verificarem as câmeras de segurança, comprovaram o furto.





Ainda de acordo com o São Roque Notícias, os próprios criminosos entraram em contato com a Central, solicitando apoio para guinchar o veículo que havia quebrado na cidade de Indaiatuba, região de Campinas. A Central, percebendo que se tratava da ambulância furtada, acionou a policia que prendeu a dupla.





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Vargem Grande Paulista.