Homem é preso em flagrante após furtar carne em atacadista na Raposo Tavares

Peça da carne foi avaliada em R$76,79

Crime foi registrado no 2º DP de Cotia





Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta segunda-feira (7), após furtar uma peça de carne no Giga Atacado da Raposo Tavares, região da Granja Viana, em Cotia. A peça da carne foi avaliada em R$76,79.





Segundo a GCM, o rapaz foi detido pela equipe de segurança do estabelecimento, ao tentar deixar a loja sem efetuar o pagamento da mercadoria.





O segurança disse que percebeu “certo nervosismo” no suspeito. Havia outra pessoa com ele. O rapaz estava com um blusão grande e com as mãos no bolso. Ao tentar sair do atacadista, o sensor disparou o alarme.





No momento da abordagem, ele assumiu ao segurança ter furtado a carne. A GCM foi acionada e o suspeito conduzido até a delegacia.





O crime foi registrado como furto a estabelecimento comercial no 2º DP de Cotia.