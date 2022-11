Sacos de pães com informações sobre autismo são distribuídos em padarias de Cotia

Iniciativa faz parte da campanha 'Ser autista é ser igual, de um jeito diferente', uma parceria entre a Prefeitura de Cotia e o grupo Mães e Pais que Lutam

Campanha ‘Ser autista é ser igual, de um jeito diferente’, lançada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cotia em parceria com o movimento Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de crianças e adolescentes autistas. Dezenas de padarias de Cotia receberam sacos de pães com informações sobre a, lançada pelaformado por familiares de crianças e adolescentes autistas.





O objetivo da iniciativa é despertar um novo olhar na sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), romper barreiras e combater preconceitos por meio de informação e conscientização. Os comerciantes receberam as embalagens e assinaram um termo de apoio à campanha que é inédita na região.





Foram distribuídos cerca de 20 mil pacotes de pães com informações que visam mudar o jeito como as pessoas veem o mundo, especialmente, o mundo da pessoa com autismo.









“A campanha está em diversos pontos, painéis, jornais, redes sociais, veículos oficiais e agora entrando em milhares de lares. Queremos imprimir uma nova consciência sobre o autismo e sobre como podemos e devemos agir para melhorar a vida de quem vive com autismo e de sua família”, disse Marcos Menão, secretário de Comunicação.





Para Michele Cristina Jesus, mãe de um garoto autista e uma das integrantes do Grupo Mães e Pais que Lutam, a campanha tem sido positiva. “Pessoas que nem sequer tinham conhecimento sobre autismo, hoje sabem como lidar e respeitar um autista”, disse.





“Os saquinhos de pães são algo que atingiu lugares que muitas vezes a informação digital não chega. Famílias em seus lares estarão compartilhando informações sobre o autismo no seu café da manhã, da tarde. E aquelas famílias que não saem de casa com seus autistas saberão que não estão sozinhos”, completou Michele.