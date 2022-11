Educação de Cotia volta atrás e publica nova decisão sobre aulas em dias de jogos do Brasil

Documento foi enviado às unidades escolares nesta terça-feira (22); veja o que mudou





A Copa do Mundo começou neste domingo (20) e a expectativa para a Seleção Brasileira entrar em campo é alta. Na primeira fase, os jogos do Brasil vão cair em dias letivos escolares, sendo o primeiro já nesta quinta-feira (24), às 16h.









Mas nesta terça-feira (22), em um novo documento enviado às unidades escolares, o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, teve uma nova decisão.





De acordo com o documento, os alunos serão dispensados nesta quinta-feira uma hora antes do jogo, ou seja, às 15h.





Já na próxima segunda-feira (28), quando a seleção entrará em campo às 13h, não haverá aula para o período da tarde.





No último jogo do Brasil durante a primeira fase, que ocorre no dia 2 de dezembro, às 16h, os alunos também serão dispensados uma hora antes.





Veja abaixo o trecho do documento:





Nos dias dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo da Fifa 2022, os servidores da educação permanecerão em efetivo exercício nas unidades escolares e os alunos serão dispensados de acordo com o quadro abaixo. As aulas nos demais períodos serão ministradas regularmente