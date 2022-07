Shopping na Estrada de Caucaia tem inauguração divulgada | Rudney Oliveira

Central Park Plaza Shopping está sendo construído na altura do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista, próximo à divisa com Cotia; saiba mais





Conforme já divulgamos aqui no Cotia e Cia, no início do mês passado, a Estrada de Caucaia do Alto terá um shopping com mais de 32 mil metros quadrados de área construída. O Central Park Plaza Shopping está sendo construído na altura do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista, próximo à divisa com Cotia.

A novidade agora é que foi anunciada, nesta terça-feira (12), que a inauguração deve ocorrer no primeiro semestre de 2023. A informação foi publicada nos stories do perfil oficial do Instagram.

Segundo a empresa, serão mais de 144 lojas e 20 quiosques, com um mix completo “para atender a todas as necessidades e desejos dos moradores da região”.

O Central Park Plaza Shopping contará ainda com áreas reservadas para consultórios médicos, salas coworking, amplo estacionamento e bicicletário para a comodidade dos visitantes.

O Shopping também terá praça de alimentação, restaurantes, salas de cinema “de última geração”, mini-golfe e espaço kids.

O shopping está localizado em local estratégico que deve atrair o público especialmente de Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista e arredores que somam cerca de 320 mil habitantes.

Vale lembrar que o shopping mais próximo fica a cerca de 20Km de distância na Granja Viana.