Osasco: Pessoas em situação de rua ganham espaço para assistir jogos do Brasil na Copa

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco (SAS) montará um espaço especial para as pessoas em situação de rua acompanharem os jogos da 1ª fase da Copa do Mundo do Qatar.





Segundo a SAS, as equipes de abordagens passarão em pontos estratégicos convidando os moradores para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa em telão que será montado na quadra esportiva do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), localizado na Rua Martin Afonso, Piratininga.





Além de decoração com tema da Copa do Mundo, o espaço contará ainda com coffee break, onde serão oferecidos, a partir das 15h, pipoca, cachorro-quente, sucos e refrigerante.





O Brasil entra em campo às 16h desta quinta-feira, 24/11, e enfrentará a Sérvia, pelo Grupo G (Brasil, Camarões, Suíça, Sérvia).