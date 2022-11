PM encontra corpo de jovem de 19 anos em estrada de Cotia

Segundo a PM, corpo estava perfurado com tiros; ao redor, os policiais encontraram munições de calibre 12 e de .40

Estrada do Padre Inácio, em Cotia





A Polícia Militar (PM) encontrou, na manhã desta segunda-feira (21), o corpo de um jovem de 19 anos na Estrada do Padre Inácio, região do Jardim Museu, em Cotia. A vítima foi identificada como Alan Rodrigo Souza Cruz. O corpo estava com perfurações produzidas por disparos de arma de fogo.





Ao redor do corpo, a PM encontrou quatro estojos de calibre 12, estando uma munição deflagrada e três intactas, e outras cinco munições de .40 deflagradas.





O pai do jovem fez o reconhecimento do corpo e disse à polícia que desconhece se havia alguma ameaça contra ele ou se tinha envolvimento com o crime. Afirmou também que ele não usava entorpecentes.





O caso foi registrado como homicídio, na Delegacia de Cotia