“De Cotia para o Qatar": Fifa destaca trio da Seleção formado no São Paulo

O perfil oficial da Fifa nas redes sociais destacou o trio da Seleção Brasileira formado no São Paulo em uma postagem às vésperas da estreia da equipe comandada pelo técnico Tite na Copa do Mundo.





Fotos de Casemiro, Antony e Éder Militão foram publicadas com a legenda "De Cotia para o Qatar", se referindo às categorias de base do São Paulo, que ao longo dos últimos anos passou a ser conhecida mundialmente pelas transferências de jovens atletas que acabaram tendo sucesso no futebol europeu. As informações são do portal Terra.

De Cotia para o Qatar! 🔴⚫️⚪️ pic.twitter.com/oVBk8fD3M0 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 22, 2022









Além dos três jogadores revelados pelo São Paulo, o goleiro Ederson e o zagueiro Bremer também passaram pelas categorias de base do clube, mas não chegaram a disputar uma partida pelo time profissional.





Casemiro é o mais experiente entre as "crias de Cotia" que defenderão a Seleção Brasileira no Catar. O volante de 30 anos foi promovido ao profissional em 2010, permanecendo no São Paulo até o início de 2013, quando foi vendido ao Real Madrid para defender o time B.





Éder Militão, por sua vez, ganhou sua primeira chance no time profissional do São Paulo sob o comando do técnico Rogério Ceni, que fazia seu primeiro trabalho à beira do campo após pendurar as chuteiras. Em 2018, o zagueiro foi vendido ao Porto.





Já Antony foi o último grande jogador revelado em Cotia. Vendido em 2020 ao Ajax, da Holanda, o atacante rapidamente se adaptou ao futebol europeu e na última janela de transferências sacudiu o mercado ao ser comprado pelo Manchester United, da Inglaterra, por nada mais, nada menos que 100 milhões de euros (R$ 505 milhões à época).





A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira na Copa do Mundo contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha, no Catar. Camarões e Suíça serão os outros adversários de Tite e seus comandados no Grupo G da competição.





