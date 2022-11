Itapevi prepara telão de 50 metros e atrações culturais durante jogos do Brasil na Copa

Programação especial ainda envolve atividades educativas e lúdicas como shows, brincadeiras infantis, exibições artísticas e avaliações físicas; confira

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi





Com a chegada dos jogos da Copa do Mundo de futebol, a Prefeitura de Itapevi terá uma programação especial de eventos para que a população possa acompanhar com exclusividade todos os jogos da seleção brasileira. Todas as partidas da Copa serão transmitidas ao vivo em um telão de 50 metros quadrados. Nos dias dos jogos do Brasil, haverá shows musicais na Arena Hexa Itapevi, localizada no Parque da Cidade.





Segundo a Prefeitura, a Arena Hexa Itapevi vai contar com um telão de LED de 50 metros quadrados, com arquibancada e diversas atrações gratuitas como escalada, skate street, trampolim park, color face, arena kids, entre outras atividades no do Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova Itapevi). No local serão ainda disponibilizado praça de alimentação, que serão pagos à parte pelos frequentadores.





Antes e após as partidas da 1ª fase de grupos da seleção brasileira haverá diversas atrações musicais, como: samba, pagode, sertanejo, entre outros gêneros, todos com apresentações de artistas locais.





Toda estrutura permanecerá montada até o final da Copa do Mundo (18/12). O evento contará com segurança da GCM (Guarda Civil Municipal), ambulâncias e banheiros químicos.





As transmissões dos jogos da Copa do Mundo 2022 contarão ainda com atividades de caráter educativo e lúdico como shows, brincadeiras infantis, exibições artísticas, avaliações físicas, entre outras ativações para estímulo à prática de Atividade Física em todos os gêneros. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Itapevi e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Esportes.





A programação prevê ainda aulões (Ginástica Funcional, Aeróbica, Dança, Zumba e Alongamento). As atividades serão separadas por Arenas:





Arena Kids – brinquedos infláveis como: Chute a Gol, Tobogã Premium, Cama Elástica, Piscina de Bolinhas, entre Escalada Inflável, Tombo Legal;





Arena Color Face – maquiagens criativas para a Copa do Mundo;





Arena Radical – trará atividades como Rapel, Parede de Escalada, Slackline e Skate Street;





Arena Massificação Esportiva – com Ação Educativa, diálogo sobre a Conscientização da Atividade Física para todos;





Arena Avaliação Física – contará com avaliação antropométrica: medidas do peso corporal, estatura e do perímetro de cintura; caracterização dos participantes por meio da aplicação de um questionário sociodemográfico; avaliação da qualidade de vida e do nível de atividade física (WHOQOL) e (IPAQ) e aferição da pressão arterial e Avaliação física postural;





Área de cobrança de Pênalti – com grama sintética, imitando a área de um campo de futebol, para cobranças de pênalti em goleiro.





Calendário:





– Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022 / 12 dias (4 jogos por dia);





– Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro de 2022 / 4 dias (2 jogos por dia);





– Quartas de final: 9 e 10 de dezembro de 2022/ 2 dias (2 jogos por dia);





– Semifinais: 13 e 14 de dezembro de 2022 / 2 dias (1 jogo por dia);





– Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro de 2022 / 1 dias (1 jogo);





– Jogo Final da Copa do Mundo: 18 de dezembro 2022/ 1 dia (1 jogo).





Confira os dias de jogos do Brasil:





Fase de Grupo





Jogo 1 – Dia 24 de novembro – Brasil e Sérvia – 16h





Jogo 2 – Dia 28 de novembro – Brasil e Suíça – 13h





Jogo 3 – Dia 2 de dezembro – Brasil e Camarões – 16h





Em caso de vitória do Brasil:





– Oitavas de Finais – Dias 5 ou 6 de dezembro – 16h





– Quartas de Finais – Dias 9 ou 10 de dezembro – 14h ou 16h





– Semifinais – Dias 13 ou 14 de dezembro – 16h





– Terceiro Lugar – Dia 17 de dezembro – 12h





– Final – Dia 18 de dezembro – 12h