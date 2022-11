Bom Papo e Cia recebe hoje (18) Marcos Ferreira, professor de inglês e influenciador digital

Morador de Cotia, Marcos conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. De maneira descontraída, seu jeito de ensinar inglês é diferenciado e sempre com um toque de humor; programa vai ao ar às 19h

Bom Papo e Cia vai ao ar às 19h no estúdio MAN





O podcast Bom Papo e Cia desta sexta-feira (18) recebe o professor de inglês e influenciador digital, Marcos Ferreira. Morador de Cotia, Marcos conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. De maneira descontraída, seu jeito de ensinar inglês é diferenciado e sempre com um toque de humor.





Na rede social, o professor dá dicas e aborda a pronúncia e a escrita de palavras em inglês de maneira leve e divertida, e também compartilha vídeos virais sobre o tema.