Hamburgueria da região vai oferecer chopp grátis a cada gol do Brasil na Copa do Mundo

Torcer para o Brasil é bom. Torcer para o Brasil na Copa é especial. Mas o Brasil fazer gol e ganhar um chopp é a cereja do bolo.Essa é a estratégia da hamburgueria Rota 777, que tem uma unidade na (ENDEREÇO) estrada de Caucaia do Alto e também (END) em Vargem Grande Paulista.Durante os jogos do Brasil, quem assistir à partida na hamburgueria terá um chopp 300 ml grátis para cada gol da amarelinha na Copa do mundo do Catar.Fique ligado, a promoção é válida apenas durante os jogos do Brasil, e o 1º já acontece na quinta-feira (24), às 16h.R. José Manuel de Almeida, 791 - Lojas 01-02 - Jardim Europa, Vargem Grande PaulistaAv. Ivo Mário Isaac Pires, 1777 - Jardim Santa Paula, Cotia