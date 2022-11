Bandido é preso ao tentar desligar rastreador de carro furtado na Granja Viana

Com ele, foram apreendidos dois alicates, uma chave de fenda e um aparelho bloqueador de sinal; veja

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu um criminoso, na tarde desta segunda-feira (7), que tinha furtado um veículo na rua dos Manacás, no Jardim da Glória, região da Granja Viana.





A prisão aconteceu no km 39,5 da rodovia Raposo Tavares, local onde o criminoso estava tentando desligar o rastreador do carro furtado. Com ele foram apreendidos dois alicates, uma chave de fenda e um aparelho bloqueador de sinal.





A vítima contou à polícia que tinha locado o veículo e que foi possível saber a sua localização pelo sistema de rastreamento. De imediato, ele ligou para a empresa que fez a locação e informou sobre o furto.





O crime foi registrado no 2º DP de Cotia.