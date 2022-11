Covid-19: Cotia começa a vacinar crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades

Após às 15h, caso haja dose remanescente no frasco em quantidade suficiente, a vacina poderá ser aplicada em crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades

Vacina está sendo aplicada em 4 unidades de saúde do município. Foto: Alexandre Rezende





A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades/imunossuprimidas nesta quarta-feira (16/11).





Esta faixa etária deverá receber três doses do imunizante, com intervalo de três semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas da segunda para a terceira dose da vacina.





Inicialmente, esta faixa etária será atendida nas Unidades Básicas de Saúde Atalaia*, Portão, Assa e Caucaia do Alto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (*na UBS Atalaia a sala da vacina funcionará até as 19h, até o dia 2 de dezembro).





“É importante que os pais de crianças dentro desta idade e que tenham alguma comorbidade já procure uma das quatro UBSs, pois a quantidade de doses enviadas pelo governo do estado é limitada. Vamos atendendo as crianças de acordo com a disponibilidade deste imunizante”, disse a coordenadora Vigilância Epidemiológica (VE), Silvana Silva.





Para que a criança seja vacinada, basta o responsável comparecer a uma das UBSs (Atalaia, Portão, Assa ou Caucaia) com documento da criança, caderneta de vacinação, CPF (caso a criança não tenha, levar cartão do SUS) e documento do responsável, além de comprovante de endereço de Cotia.





Doses remanescentes





Para evitar desperdício de doses, após às 15h, caso haja dose remanescente no frasco em quantidade suficiente para vacinar mais crianças, o imunizante poderá ser usado em crianças de 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidade.





Serviço





Vacinação contra Covid-19





Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias





(com comorbidade/imunossuprimida)





Onde: UBSs Atalaia, Portão, Assa e Caucaia do Alto





Quando: Segunda a sexta-feira – 9h às 15h*





*Até o dia 2/12 a sala de vacina da UBS Atalaia funcionará até as 19h





Levar: documento da criança, CPF (caso a criança não tenha, levar cartão do SUS), caderneta de vacina, documento do responsável e comprovante de endereço de Cotia





