Fenômeno na internet, ‘Luva de Lixeiro’ é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta (11)

Programa vai ao ar às 19h e pode ser conferido tanto no Youtube quanto no Facebook; saiba mais

podcast Bom Papo e Cia desta sexta-feira (11) vai receber o coletor de lixo Alexsandro Thierry, 23, conhecido no mundo virtual como ‘Luva de Lixeiro’. Morador de Embu das Artes, Thierry trabalha na empresa que faz a coleta de lixo em Cotia. desta sexta-feira (11) vai receber o coletor de lixo, conhecido no mundo virtual comoMorador de Embu das Artes, Thierry trabalha na empresa que faz a coleta de lixo em Cotia.









Com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais, Thierry ficou famoso ao gravar vídeos usando sacos de lixo como bola e o caminhão da coleta como gol. Com a pontaria certeira, ele faz um “golaço” e corre para se manifestar em frente à câmera: “Recicla, aqui é o melhor do mundo, o cara da luva da luva de lixeiro. Imparável”.





