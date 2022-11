VÍDEO: Idoso é sequestrado ao sair de casa e depois mantido em um cativeiro em Cotia

Vídeo mostra o momento em que o idoso é sequestrado; vítima conseguiu escapar do cativeiro em um bairro de Cotia e levou os policiais até o local; veja a reportagem

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que o idoso é sequestrado





Quatro criminosos sequestraram um idoso, de 62 anos, na cidade de Jandira, na última quarta-feira (9). Ele foi levado para um cativeiro no bairro Parque Miguel Mirizola, em Cotia, onde permaneceu por algumas horas até conseguir escapar. Ele teve o automóvel, documentos e cinco cartões bancários roubados.





Imagens registradas por uma câmera de segurança e enviadas ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] mostram o idoso saindo de casa na rua Escrava Isaura. Ao abrir a porta do seu veículo, três criminosos armados saem de uma Duster, cor branca, que está estacionada do outro lado da via, e levam a vítima para o carro. Um dos sequestradores assume a direção do veículo do idoso e segue para o mesmo destino, em Cotia.

Na delegacia, o idoso disse que, ao chegar no cativeiro, os criminosos o obrigaram a fornecer as senhas de seus cinco cartões bancários. Ele não teve seus olhos vendados. Ele informou aos policiais que foram realizadas compras em dois de seus cartões, mas não soube dizer o valor que foi gasto.





Após algumas horas, a vítima notou que não havia mais ninguém no cativeiro. Ao ver que a chave estava na porta, saiu para a rua e pediu ajuda a um morador, que o levou até a Delegacia de Cotia.





O idoso levou os investigadores, com apoio de policiais militares do Baepe, até o cativeiro. Era um cômodo de alvenaria com banheiro. Não havia ninguém no local.





O veículo Duster, utilizado no sequestro, foi localizado no bairro Jardim Nova Vida, próximo ao local do cativeiro. Os policiais identificaram que o carro foi roubado no dia 10 de outubro em São Bernardo do Campo (SP).





Já o carro da vítima foi localizado em estado de abandono em Itapevi. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil de Cotia investiga o caso.