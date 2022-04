Na onda do Luva de Pedreiro, coletor de Cotia viraliza com 'Luva de Lixeiro'

Em apenas 4 dias, um dos vídeos de Alexsandro Thierry chegou a marca de 8 milhões de visualizações no Tiktok. Confira a entrevista que ele deu ao Cotia e Cia

Alexsandro Thierry tem 22 anos, mora em Embu das Artes e trabalha na empresa que faz a coleta de lixo em Cotia. Ele viralizou na última semana no Tiktok com seus vídeos durante o trabalho com bordões como "Receba! Sim, imparável, indomável, é o cara da luva de lixeiro".

Alexsandro se inspira nos vídeos de Iran Ferreira que se tornou sensação da internet no início do mês com vídeos marcando golaços em um campo de terra batida na Bahia.

Em apenas 4 dias, um dos vídeos de Thierry alcançou mais de 8 milhões de visualizações no TikTok, os seguidores já são mais de 134 mil.

Em entrevista ao Cotia e Cia, Alexandro contou que, além dos bordões do 'Luva de Pedreiro', ele também se inspira no gari Tales, que ficou conhecido em BH como 'gari gato'.

"Comecei a filmar sobre meu dia a dia, meu trabalho e foi indo até que um dia deu certo", disse.

Ele conta que postou o vídeo, foi dormir e havia 12 mil visualizações. Quando acordou, estava com 40 mil. Um dia depois, já havia chegado em 1 milhão.

Sobre o boato que surgiu da retaliação da empresa após a publicação do vídeo, Thierry desmentiu. "Até hoje, não tive nenhum problema com a empresa, ninguém nunca falou nada sobre eu postar os vídeos, até porque esse foi meu primeiro vídeo que viralizou", explica.

O coletor, para finalizar, não deixou de manifestar o orgulho que sente pela profissão.

"Continuarei sendo coletor, é a renda que tenho hoje e mesmo se não fosse, eu gosto da profissão de coletor, é algo legal e faz bem para saúde, é um serviço que você pode se descontrair."