Em outubro, número de veículos roubados em Cotia teve o maior registro de 2022

O mês de outubro registrou o maior número de roubo de veículos em Cotia no ano de 2022. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram 51 veículos roubados no mês passado.

Apenas na região da Granja Viana, foram 21 roubos de veículos segundo a SSP – 41% do total.





O número de carros e motos roubados na cidade é superior ao de todos os meses anteriores. Veja abaixo:





Janeiro – 21





Fevereiro – 17





Março – 20





Abril – 17





Maio – 32





Junho - 27





Julho - 26





Agosto - 40





Setembro – 37





Os dados foram divulgados na última sexta-feira (25). AO todo, foram 288 veículos roubados na cidade, de janeiro a outubro de 2022.





Em relação aos roubos em geral, o município teve uma leve queda – de 85 em setembro, para 82 em outubro. As delegacias de Cotia registraram, neste ano, 878 boletins de ocorrência de roubos. O número é menor ao se comparar com o mesmo período de 2021, quando houve 985 registros.