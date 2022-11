Covid-19: Cotia registra 490 novos casos e mais duas mortes em apenas uma semana

As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (28)





O município de Cotia registrou, entre os dias 13 e 19 de novembro, 490 novos casos confirmados de covid-19 além de duas mortes causadas pela doença. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (28).





“Aproveitamos para reforçar o apelo para que as pessoas se vacinem contra a doença. É fundamental que as pessoas concluam o esquema vacinal e tomem as doses de reforço para estarmos mais protegidos e, de fato, nos aproximarmos da porta de saída desta pandemia”, disse Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade.





Com esse novo balanço, Cotia tem 29.026 casos confirmados da doença e 791 óbitos desde o início da pandemia.





USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO NO TRANSPORTE









Segundo a Prefeitura, a nova determinação foi tomada seguindo a análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde frente ao aumento no número de casos confirmados da covid-19 nas últimas semanas.