Veja quem o Brasil pode pegar nas oitavas da Copa e quando é o jogo

Seleção brasileira vai enfrentar o segundo colocado do Grupo H se terminar a fase de grupos da Copa do Mundo 2022 na liderança do Grupo G, como está no momento

Foto: Globo Esporte





Com a vitória sobre a Suíça nesta segunda-feira e o empate de Camarões com a Sérvia, a seleção brasileira já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, com uma rodada de antecipação. Agora, falta assegurar a liderança do Grupo G, no último jogo contra Camarões.





Na próxima fase, a seleção brasileira enfrentará uma das equipes que estão no grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. A definição do adversário, no entanto, dependerá da posição dos classificados, inclusive do Brasil.



Se ficar em primeiro lugar de seu grupo, o Brasil jogará as oitavas de final na segunda-feira, dia 5 de dezembro, às 16h. Se terminar a fase de grupos na segunda posição do grupo G, a seleção jogará as oitavas de final no dia seguinte, 6 de dezembro, também às 16h.

No mesmo dia dos jogo finais do grupo do Brasil na primeira fase, às 12h, as quatro possíveis adversárias da seleção nas oitavas jogarão pela última rodada do grupo H. As partidas serão disputadas entre Portugal e Coreia do Sul; e Uruguai e Gana. Se a primeira fase da Copa terminasse agora, a adversária do Brasil nas oitavas seria a seleção de Gana, que está no segundo lugar de sua chave.