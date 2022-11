Cotia volta a recomendar uso de máscara em transporte público, escolas e locais fechados

A Secretaria de Saúde de Cotia voltou a recomendar, na tarde desta sexta-feira (18), o uso de máscara em transporte público, escolas, em locais de atendimento público e em locais com grande movimentação de pessoas.

A medida foi tomada, segundo a Saúde, devido ao aumento de casos positivos da Covid-19 na cidade. Conforme Cotia e Cia já havia publicado, entre os dias 1 e 16 de novembro, a cidade registrou 375 novos casos da doença - um aumento de 1.239% comparando com as duas últimas semanas de outubro.

"É fundamental que as pessoas mantenham as vacinas em dia, com todas as doses liberadas para cada idade. Ainda não é momento de se aglomerar, estamos às vésperas da copa do mundo e locais com aglomerações são cenários perfeitos para transmissão de doenças como a Covid. Todo cuidado ainda é necessário e esse cuidado passa pelo uso de máscara”, disse.