Nova onda da Covid-19 faz casos saltarem mais de 1.000% em Cotia

Cotia e Cia fez um balanço com os últimos boletins epidemiológicos publicados pela Secretaria Municipal de Saúde; confira a reportagem





, referente aos casos de Covid-19 O município, segundo a atualização, contabiliza 28.449 casos confirmados da doença. O número de mortes causadas pelo coronavírus é de 789 desde o início da pandemia. Não há internações registradas na cidade, de acordo com a pasta. A Secretaria de Saúde de Cotia publicou o último boletim epidemiológico , nesta quarta-feira (16). O município, segundo a atualização,O número de mortes causadas pelo coronavírus é de. Não há internações registradas na cidade, de acordo com a pasta.









Cotia e Cia fez um balanço das últimas atualizações publicadas pela secretaria. Do dia 17 ao dia 31 de outubro, foram 28 casos de Covid-19 registrados no município. Já do dia 1º/11 até esta quarta-feira (16), os casos confirmados da doença subiram para 375. Ou seja, comparando os dois períodos, das duas últimas semanas de outubro com as duas primeiras semanas de novembro, o aumento foi de 1.239%.





NOVA ONDA





O impacto na alta de casos de Covid-19 em Cotia ocorre no momento em que uma nova onda da doença chega ao Brasil. Segundo especialistas, a imunização completa é o que vai evitar os casos graves da doença com o aparecimento de novas variantes e subvariantes. Em todo o mundo, há cerca de 300 subvariantes da ômicron em circulação.





A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou o surgimento de uma nova variante do coronavírus no Amazonas. Trata-se da BE.9, uma subvariante da Ômicron. De acordo com a fundação, a nova cepa compartilha algumas das mesmas mutações da BQ.1, outra subvariante da Ômicron identificada recentemente e que está por trás da nova onda da covid-19 que chega ao Brasil.





A BE.9 é uma evolução da sublinhagem BA.5.3.1, ou seja, uma Ômicron da linhagem BA.5. Para a Fiocruz, ambas as variantes (BE.9 e BQ.1) "não parecem provocar o aumento do número de casos graves, ao menos até o momento".





O mais recente boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, apontou que quatro estados do País apresentaram alta de casos de covid-19 na semana passada. Segundo o levantamento, Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo sinalizaram aumentos de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com confirmação para covid-19. A previsão é que esse crescimento seja ainda maior nos próximos dias, inclusive em outros estados.





No fim de semana, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde publicou nota técnica recomendando o uso de máscaras pela população e a adoção de outras medidas, como ampliação da vigilância genômica, por estados e municípios.





Conforme o documento, entre os dias 6 e 11 deste mês, foram notificados 57,8 mil casos de covid pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério da Saúde. Com isso, a média móvel de diagnósticos positivos, calculada em relação aos últimos sete dias, subiu para 8,5 mil, o que representa aumento de 120% em relação ao índice da semana anterior (3,8 mil).





Até o momento, não houve nenhuma determinação da administração municipal de Cotia em relação ao uso de máscaras na cidade, que continua obrigatório apenas em unidades de saúde.





*Com informações do jornal 'Estadão'