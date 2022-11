Dia da Consciência Negra é comemorado em Cotia com congada e cultura de paz | Neto Rossi

Encontro ocorreu neste domingo (20) na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim

Apresentações religiosas de matriz africana, roda de capoeira, Congada e diversas outras manifestações artísticas e culturais marcaram o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, em Cotia.

O evento, chamado de 'Café com Axé ', aconteceu na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim. O tema do encontro foi ‘Respeito às diferenças – união na igualdade’.

A programação foi realizada pelo movimento Caminhada Pela Cultura de Paz e Não-Violência, que conta com a participação da Equipe de Base Warmis – Convergência das Culturas, Mensagem de Silo, Instituto Gira-Sol, Parque de Estudos e Reflexão de Caucaia do Alto, Casa de Ayrá Tradição e Cultura, Ilê Orixá Obá Ayrá, Secretarias de Cultura e Lazer, dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e de Educação, e pela Congada de São Benedito de Cotia.

Também participou do encontro os integrantes do grupo Mães e Pais que Lutam, formado por familiares de crianças e adolescentes autistas de Cotia, que agora fazem parte da comissão da Caminhada pela Cultura de Paz, pautando as questões voltadas para a inclusão.









Dia 20 de Novembro

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil.

Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil.

