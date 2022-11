Aumento de casos de Covid-19 faz Prefeitura de Cotia adiar dois eventos

Apenas nas duas primeiras semanas de novembro, casos da doença saltaram 1.239% na cidade; veja





De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 375 casos da doença apenas nas duas primeiras semanas de novembro. O aumento foi de 1.239% ao se comparar com as duas últimas semanas de outubro.





O primeiro evento adiado foi o Projeto “Cuidar + Social e Saúde na Área”, que aconteceria neste sábado (26) no CEUC Caucaia do Alto.





A outra atividade que estava programada era a segunda edição do ‘Vigilâncias em Ação’ que aconteceria neste domingo (26) no Complexo Esportivo Arakan, no bairro Parque Turiguara.





“As medidas foram tomadas por conta do número de casos positivos da covid-19 registrados nos últimos dias. As novas datas serão programadas e divulgadas para a população”, informou a Prefeitura.