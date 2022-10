Vídeo mostra acúmulo de lixo em trecho do Rio Cotia

Local fica ao lado de uma unidade de Estação Elevatória de Esgoto (EEE) da Sabesp; veja o que disse a Prefeitura

Trecho do Rio Cotia ao lado de uma unidade da Sabesp. Foto: Anderson Fernandes

O acúmulo de lixo em um trecho do Rio Cotia, na altura do número 500 da Rua Represinha, está chamando a atenção de quem passa pelo local. Imagens recebidas pelo Cotia e Cia nesta sexta-feira (14) mostram resíduos e até entulhos no trecho do rio.





“Eu estava transitando pela rua da Represinha, logo no início, antes do condomínio Chácara da Represinha, aí quando passei a ponte, olhei para o lado e vi essa grande poluição. Me chamou muita atenção”, disse o consultor trabalhista Anderson Fernandes, que enviou o vídeo para a reportagem [VEJA ABAIXO].













O trecho do rio poluído fica bem ao lado de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) da Sabesp. Essas estações contam com bombas hidráulicas e tanques que aumentam a pressão do líquido em um sistema de captação ou distribuição da água limpa ou proveniente de efluentes e esgotos.



“A gente se questiona: paga tanto imposto e cadê a coleta de esgoto? Será que ninguém viu isso? É ao lado de uma instalação da Sabesp! É um descaso muito grande, principalmente em um local onde passam diversas pessoas”, complementa Anderson.

Procurada, a Sabesp disse que a poluição difusa (lixo e entulho) no leito do riio não é de sua atribuição. A Companhia, no entanto, ressaltou que a destinação correta do lixo é essencial para preservação dos mananciais, uma vez que material descartado de forma incorreta em via pública acaba levado pelas chuvas para rios e córregos, prejudicando o meio ambiente e a população.







Unidade da EEE da Sabesp, ao lado do trecho do Rio Cotia que se encontra tomado por lixo. Foto: Anderson Fernandes





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Prefeitura informou que a questão do Rio Cotia já tem processo em andamento para que seja emitida carta de anuência pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para que a limpeza possa ser realizada. "O processo está com a Defesa Civil a qual irá encaminhar hoje para o Meio Ambiente para a emissão", disse.





(ESSA MATÉRIA FOI ATUALIZADA ÀS 15H00 DO DIA 14/10/2022 COM A NOTA COMPLETA DA SABESP)