Caucaia terá curso gratuito de doces e salgados para festas; Saiba como se inscrever

As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, no Fundo Social de Caucaia do Alto.





A prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para curso de doces e salgados para festas. Os interessados devem comparecer no CRAS Caucaia, na Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157- Planalto, de segunda a sexta, das 8h às 17h, leve RG, Comprovante de residência de Cotia, Cadastro atualizado e Número Social - NIS.





A inscrição só pode ser feita por maiores de 18 anos, as aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, no Fundo Social de Caucaia do Alto. A primeira aula já tem data marcada: 25 de outubro.