Polícia Civil encontra 5 corpos em estado de decomposição em Embu das Artes

Cemitério clandestino: do começo do ano até agora, as forças de segurança da região encontraram 18 corpos

Foto: Reprodução / GCM de Embu das Artes





A Polícia Civil investiga um cemitério clandestino em Embu das Artes. Os investigadores acharam cinco corpos nesta semana em um terreno na Rua Jatobá, no bairro Jardim Pinheirinho.





Os agentes que realizam as buscas no local são do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal de Embu e do canil da Guarda Municipal da Capital. As identidades dos corpos encontrados não foram divulgadas.





Uma perícia técnica foi realizada no local. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que “diligências prosseguem visando à identificação das vítimas e ao esclarecimento dos fatos”.





Em nota a prefeitura de Embu das Artes informou que a Guarda Civil, em conjunto com a Polícia Civil, encontrou após denúncia a área com corpos de quatro homens e uma mulher, que estão no Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo.





Do começo do ano até agora, as forças de segurança da região encontraram 18 corpos, sendo que 12 foram identificados e nenhuma das vítimas era moradora de Embu das Artes.