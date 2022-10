Três anos após aprovação de lei, Cotia terá campanha contra a soltura de fogos de artifício

Campanha de conscientização deve ser iniciada nos próximos dias; No último reveillon segundo a prefeitura não houve nenhuma denúncia de soltura de fogos de artifício.









Aprovado em abril de 2019 a lei que proíbe a soltura de fogos de artifício em Cotia já tem mais de 3 anos e apesar da multa ser de 2 mil reais em caso de flagra pela fiscalização não há informações oficiais se alguém já foi multado por conta da prática.





No último reveillon a prefeitura informou ao Cotia e Cia que não houve nenhuma denúncia de soltura de fogos de artificial na cidade.





Na última sexta-feira (21) a prefeitura anunciou que Cotia dará início a uma campanha de conscientização sobre a lei 2070/2019. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre os perigos à saúde, prejuízos e danos causados às pessoas com autismo, idosos, além dos animais e do meio ambiente.





Nos próximos dias, peças informativas ganharão as redes sociais e portal oficiais da Prefeitura com mensagens de conscientização sobre os dados e transtornos em uma parcela da população quando os fogos são estourados. A campanha também vai alertar para os riscos à integridade física de quem os manuseia, como queimadura e até mutilação de membros, além de incêndios.









Fiscalização:





A Prefeitura de Cotia informou que a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente é responsável pela fiscalização e conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, podendo, ainda, quando necessário, requisitar o auxílio da Polícia Militar do Estado, conforme Lei Estadual 17389/2021.





As denúncias e reclamações, de acordo com o Executivo, podem ser dirigidas à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente através do 4614-4014, diretamente à Guarda Civil Municipal, através do 153, ou Polícia Militar pelo 190.