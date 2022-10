Bandido bate moto roubada, foge a pé, mas acaba preso pela PM em Cotia

Motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário

Foto: Divulgação / PM





A Polícia Militar prendeu, no sábado (22), um bandido que tinha roubado uma motocicleta em Cotia. Uma equipe estava em patrulhamento pela região quando recebeu a informação de que havia diversas ligações dizendo, inclusive, que ele teria efetuado um disparo de arma de fogo.





Segundo a corporação, os policiais militares foram ao local e em contato com a vítima informou que levaram sua motocicleta, indicando as características do indivíduo.





Iniciando o patrulhamento com buscas, as equipes monitoravam o veículo, realizando o cerco. Pela Estrada do Atalaia, a PM disse que o criminoso colidiu e se evadiu a pé, mas acabou sendo detido. Na busca pessoal, foi encontrado em sua posse o armamento.





O criminoso foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça e a motocicleta devolvida ao proprietário.