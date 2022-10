TCE-SP realiza fiscalização surpresa em três unidades de saúde de Cotia

Fiscalização avaliou a qualidade do atendimento aos usuários e as condições físicas das unidades e dos equipamentos médicos

UPA do Atalaia foi uma das unidades fiscalizadas. Foto: Google Imagens





O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) realizou, nessa quinta-feira (20), uma fiscalização surpresa em 273 hospitais e unidades que são gerenciados por Organizações Sociais de Saúde (OSS). Desse total, segundo o tribunal, 232 locais são de responsabilidade dos municípios e 41 pertencem à rede estadual.

A ação, que ocorreu das 8h às 17h, envolveu 336 servidores do TCESP em 120 cidades diferentes, e teve como objetivos avaliar a qualidade do atendimento aos usuários e as condições físicas das unidades e dos equipamentos médicos.

A fiscalização foi realizada de forma concomitante e presencial pelos Agentes de Fiscalização do Tribunal, que avaliam quesitos que constam de um formulário técnico respondido via tablet. Os trabalhos foram transmitidos em tempo real por meio de uma central de monitoramento.

Em Cotia, os agentes realizaram a fiscalização na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia, no Pronto-Atendimento (PA) do Parque São George e no PA de Caucaia do Alto. O tribunal informou que o resultado da fiscalização será divulgado na semana que vem.