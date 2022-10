Shopping na Estrada de Caucaia terá cinema com 5 salas, sendo 3 vips

Grupo Cine Cinemas foi confirmado no Central Park Plaza Shopping.





O Shopping que está sendo construído no bairro do Tijuco Preto na estrada de Caucaia do Alto confirmou que o empreendimento contará com 5 salas de cinema, sendo uma sala vip, duas semi vips e 2 salas convencionais.





A operação das salas de cinema será do Grupo Cine, na região a empresa tem salas em Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

O Central Plaza Shopping tem inauguração prevista para o início do 2º semestre de 2023. Saiba tudo do novo shopping clicando aqui.