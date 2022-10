Cotia entrega renovação e novas licenças de funcionamento para mais de 180 feirantes

Quem não tiver o documento está sujeito à fiscalização

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, entregou, nesta segunda-feira (24), as licenças de funcionamento para mais de 180 feirantes do município – entre renovações e novas licenças. A secretaria promoveu ainda a palestra ‘Seja dono de suas próprias conquistas’, com Sérgio Cruz, consultor de finanças do Sebrae-SP.





A licença de funcionamento foi implantada pela gestão do prefeito Rogério Franco, em 2021, atendendo a um antigo pleito da categoria. A regularização garante segurança de trabalho aos feirantes. Quem não tiver o documento está sujeito à fiscalização.





O secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Fernando Jão, destacou a importância do documento. “A licença é um instrumento que autoriza e oficializa a atuação dos feirantes [...]. Trouxemos a palestra com o Sebrae com informações e conteúdo como forma de ajudá-los a atenderem melhor”, disse o secretário.





“[a licença] é saída da informalidade, vocês tinham o cadastro, a barraca, mas não tinham a licença. Agora é algo concreto e segurança para todos”, completou