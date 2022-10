Shopping na Estrada de Caucaia confirma suas primeiras lojas

Central Park Plaza Shopping está previsto para ser inaugurado no 2º semestre de 2023

Foto: Divulgação









Uma das lojas é o Pig Ribs BBQ que, segundo a shopping, foi eleito o melhor restaurante de Cotia. "Eles trabalham com a tradicional culinária tex-mex, com uma deliciosa comida defumada de carne bovina, suína ou frango, e muito molho. A casa ainda tem hambúrgueres, parrilla, drinks e sobremesas incríveis, além de um cardápio vegano excelente", diz o texto da publicação no Instagram.





A Rede de Supermercados São Roque também será instalada no novo shopping. “Dessa forma, será possível fazer as suas compras do mês em um supermercado de excelência, com as melhores marcas e produtos, em um espaço amplo, com mais de 3.000 m², com todo o conforto e qualidade que você e a sua família merecem” [veja abaixo]

















Segundo a empresa, serão mais de 144 lojas e 20 quiosques, com um mix completo “para atender a todas as necessidades e desejos dos moradores da região”.





O Central Park Plaza Shopping contará ainda com áreas reservadas para consultórios médicos, salas coworking, amplo estacionamento e bicicletário para a comodidade dos visitantes.





O Shopping também terá praça de alimentação, restaurantes, salas de cinema “de última geração”, mini-golfe e espaço kids.





O shopping está localizado em local estratégico que deve atrair o público especialmente de Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista e arredores que somam cerca de 320 mil habitantes.