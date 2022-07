Shopping na Estrada de Caucaia deve gerar mais de 900 empregos

O empreendimento está localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 4.040 – Tijuco Preto. Sua área total envolve 32,6 mil metros quadrados de área construída

Segundo o Central Park Urbanismo, grupo responsável pelo empreendimento, desde o início das obras, já foram gerados mais de 800 empregos diretos e indiretos.





O empreendimento está localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 4.040 – Tijuco Preto. Sua área total envolve 32.622 mil metros quadrados de área construída e 22 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).





Veja o que está previsto no empreendimento:





- 144 lojas





- 6 megalojas





- 20 quiosques





- Academia





- Pet shop





- Boliche





- Pista para caminhada





- Minigolfe





- Quadras de beach tennis





- Playground





- Supermercado com 3 mil metros quadrados,





- 5 salas de cinema





- Salas de coworking





- Espaço saúde, com clínicas médicas, consultórios médicos e odontológicos, laboratório de análises clínicas, dentre outros serviços.





SUSTENTABILIDADE





Além do requinte do acabamento, que inclui pisos de granito, aproveitamento de iluminação natural, chafariz com borda infinita, ajardinamento em toda a área externa e sofisticado sistema de som e de segurança, o projeto do shopping também levou em consideração vários aspectos de sustentabilidade. O sistema de ar condicionado, por exemplo, é de última geração, o qual proporciona maior autonomia com menor gasto energético e reúso de água.





Haverá ainda no local estação própria para tratamento de esgoto. E, para facilitar a mobilidade dos frequentadores, foi projetada uma área para locação de cadeiras de rodas motorizadas e de carrinhos para bebês.