Ônibus municipais de Cotia começam a aceitar o Cartão TOP; veja como solicitar

Segundo a empresa responsável pelo cartão, a infraestrutura para aceitação do TOP nos ônibus da Danúbio Azul e Raposo Tavares já estão 100% instaladas e em funcionamento

Os ônibus das linhas municipais de Cotia já estão aceitando o Cartão TOP. A informação foi passada ao Cotia e Cia por usuários destas linhas e depois confirmada junto a Autopass, empresa responsável pela gestão do Cartão TOP, nesta segunda-feira (17).









“O processo envolveu todas as etapas de preparação de infraestrutura para viabilizar a utilização da Plataforma TOP como novo meio de acesso e pagamento do transporte público do município, disponibilizando também novos validadores no interior dos ônibus aos passageiros”, disse.





Ou seja, a partir de agora, os passageiros de Cotia já estão habilitados a utilizar no transporte local o Cartão TOP, que é válido também nas linhas intermunicipais de ônibus da EMTU e nos trilhos da CPTM e do Metrô. O cartão permite o desconto da integração entre o ônibus intermunicipal com os trilhos.





CARTÃO BOM





A Autopass explicou também ao Cotia e Cia que os passageiros que ainda possuem o BOM podem seguir adquirindo créditos no cartão. “Em breve uma data limite para a venda de créditos para as modalidades comum e Vale Transporte serão informadas. A previsão para troca das demais modalidades, incluindo Cartão TOP Especial e Sênior é 2023”, detalhou.





Caso haja saldo residual igual ou inferior a uma tarifa do transporte regular no cartão BOM, o passageiro pode embarcar no sistema de trilhos do Metrô e CPTM, nos ônibus intermunicipais da EMTU ou nas linhas municipais da cidade, sem qualquer prejuízo. Após essa última utilização, que dá direito ao desconto do restante do valor da passagem e em eventual integração, o cartão BOM é automaticamente cancelado. O saldo de créditos do BOM pode ser consultado nos validadores dos ônibus, ou por atendimento eletrônico da central telefônica, no 11.3888.2200

TRANSIÇÃO PARA O TOP





Iniciada em 2021, a transição para a Plataforma TOP é uma etapa do processo de modernização dos meios de pagamento no transporte público da capital e da região metropolitana de São Paulo. Além de Cotia, cidades como Arujá, Taboão da Serra e Rio Grande da Serra já optaram pela utilização do TOP como sistema de pagamento das linhas de ônibus municipais.





O Cartão TOP pode ser solicitado em mais de 80 lojas credenciadas por toda Capital e Região Metropolitana de São Paulo em locais estratégicos, para que o passageiro tenha facilidade na emissão. Esse pedido é totalmente gratuito. Confira abaixo todos os canais em que o Cartão Top pode ser solicitado:





pelo link Agendamento nas lojas:





Aplicativo TOP: disponível para download nos sistemas Android e iOS, o cadastro via aplicativo TOP “é rápido e intuitivo”. Após o cadastramento, o passageiro pode optar por retirar gratuitamente o cartão em um dos pontos físicos ou receber em casa pagando uma taxa de entrega no valor de R$ 22,30.





Estações do Metrô e da CPTM: há postos de emissão do cartão TOP nas estações Granja Julieta, Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano do Sul da CPTM além de Belém, Consolação e Jardim Colonial do Metrô. Horário de Atendimento: Granja Julieta e Belém, de Segunda a Domingo das 6 às 22h; Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano, São Bento e Consolação, de Segunda a Sábado das 7 às 19h.