Moradores denunciam bota-fora irregular em bairro de Cotia; veja vídeo

Devido ao despejo de terra, ruas ficam completamente intransitáveis em dias de chuva; procurada, Prefeitura não se manifestou

Montagem feita a partir de fotos enviadas ao Cotia e Cia





Moradores do Jardim São Miguel, em Cotia, vem denunciando um bota-fora irregular que vem ocorrendo no bairro. Por conta do despejo de terra, em dias de chuva as vias ficam completamente intransitáveis devido ao lamaçal que se forma.





Segundo os moradores, os caminhões trazem a terra de um empreendimento imobiliário que está sendo construído próximo ao local. A denúncia já foi protocolada na Prefeitura de Cotia, mas até hoje, nenhuma medida foi tomada.





Inclusive, de acordo com os moradores, a situação prejudica a coleta de lixo no local, já que os caminhões que prestam esse serviço não conseguem adentrar as vias.





Procurada deste terça-feira (11), a Prefeitura de Cotia não se manifestou. Veja abaixo o vídeo: