Veja os países em que Lula e Bolsonaro ganharam para presidente

A partir da parcial de contagem dos votos nesses países, é possível saber quais candidatos à Presidência tiveram maior número de votos até agora; Lula, por enquanto, lidera; confira





Até o momento, as eleições presidenciais no exterior já foram encerradas em 59 países, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, responsável pela organização das eleições no exterior.





Em função disso, é possível saber quais candidatos já venceram em países ao redor do mundo, especialmente aqueles localizados na Ásia, como China, Japão e Coreia do Sul, e Oceania, como Austrália e Oceania (veja a lista completa abaixo).





Entretanto, é importante destacar que o resultado não é oficial, pois os votos dos brasileiros residentes na Nova Zelândia e outros países será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após o encerramento da votação em todos os lugares. Os resultados têm sido divulgados no perfil do Twitter Central Eleitoral (@CentralEleicoes).





Confira alguns dos países onde Bolsonaro venceu para presidente:





Israel - com 45,97% contra 39,36% de Lula





Nagoia - Bolsonaro vence com quase 80% dos votos em Nagoia, no Japão





Timor-Leste - com 37 votos contra 18 de Lula





Moçambique





Confira alguns dos países onde Lula venceu para presidente:





Alemanha - com 1766 votos, contra 795 de Bolsonaro, na cidade de Frankfurt





Arábia Saudita - com 26 votos contra 18 de Bolsonaro





Austrália - com 53% dos votos





Áustria - com 251 contra 84 de Bolsonaro





Bélgica - com 838 votos contra 435 de Bolsonaro, em Bruxelas





China - com 52% contra 27% de Bolsonaro, na cidade de Shanghai





Croácia





Coreia do Sul - com 62% dos votos





Dinamarca - com 936 votos contra 147 de Bolsonaro





Eslováquia





Estônia - com 148 contra 16 de Bolsonaro





Espanha - com 3.70 votos contra 901 de Bolsonaro, em Barcelona





Egito - com 42 votos contra 31 de Bolsonaro





Finlândia - com 62% contra Bolsonaro 20%





Hungria - com 491 votos contra 72 de Bolsonaro, em Bruxelas





Inglaterra - com 144 contra 114 de Bolsonaro, em Londres





Itália - com 2.196 votos contra 1.393 Bolsonaro





Luxembrugo





Nova Zelândia - com 73% dos votos





Noruega - com Lula 66.1% dos votos





Palestina - com 85% dos votos, na cidade de Ramala





Polônia - com 213 votos contra 55 de Bolsonaro, em Nairóbi





Portugal - com 327 contra 62





República Tcheca - com 253 votos contra 58 de Bolsonaro, na cidade de Praga





Rússia - em Moscou





Singapura - com 182 votos contra de 97 Bolsonaro





Quênia - com 25 votos contra 23 de Bolsonaro, em Nairóbi





Suécia





Tailândia - 46 votos contra 42 de Bolsonaro





*Com informações do jornal O Tempo