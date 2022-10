Medida vale até as 20h.





Assim como nos ônibus municipais de Cotia, as linhas operadas pela EMTU também não tem cobrança nesse domingo (30) por causa do segundo turno das eleições. A medida iniciou as 6h e segue até as 20h.

Segundo a EMTU A circulação da frota segue a tabela horária de domingo com reforço eventual em caso de aumento de demanda.