Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), 47, foi eleito neste domingo (30) o novo governador do estado de São Paulo, derrotando Fernando Haddad (PT) e pondo fim aos quase 30 anos de hegemonia do PSDB no Palácio dos Bandeirantes.





Com 93,35 % das urnas apuradas, Tarcísio obteve 55,34% % dos votos válidos, ante 44,66 % de Haddad.





A vitória inaugura uma experiência inédita do bolsonarismo à frente do estado mais rico e mais populoso do país. O vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD), é ex-prefeito de São José dos Campos (SP).

Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio Gomes de Freitas, de 47 anos, tenta se eleger para o primeiro cargo público de sua carreira política. Militar da reserva, foi engenheiro do Exército Brasileiro e atuou como ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro (PL).





Apesar do vínculo com o atual presidente, ele também integrou o governo Dilma Rousseff (PT), quando, indicado pelo general Jorge Fraxe, assumiu o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A nomeação ocorreu após uma crise provocada por denúncias de corrupção no órgão em 2011.





Com o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, Tarcísio recebeu outra função no governo de Michel Temer (PMDB), e se tornou secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ligado à Presidência da República. Ele permaneceu no cargo até o final de 2018. Depois, assumiu o Ministério da Infraestrutura no governo Bolsonaro.